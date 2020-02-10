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В Самаре планируют открыть школу руководителей волонтерских групп для инклюзивного туризма

Выпускники школы в составе инклюзивных туристических групп примут участие в поездках по региону, а также трех экспедициях федерального уровня

САМАРА, 10 февраля. /ТАСС/. Подготовку руководителей волонтерских групп (кемп-лидеров) для инклюзивного туризма планируют организовать в Самаре на базе Всероссийского инклюзивного ресурсного центра, созданного на средства президентского гранта. Об этом сообщил в понедельник ТАСС руководитель центра Алексей Транцев.

"Планируется создать инклюзивную школу кемп-лидеров, которая выпустит не менее 14 специалистов, половина из которых - люди с ограниченными возможностями здоровья", - рассказал Транцев.

Выпускники школы в составе инклюзивных туристических групп совершат пять выездов по Самарской области, а также три экспедиции федерального уровня.

Уже в этом году в центре планируют отправлять инклюзивные эколого-просветительские экспедиции на Байкал, в Карелию, на Кавказ. Кроме того, стационарные инклюзивные лагеря будут созданы в Самарской области.

Всероссийский инклюзивный ресурсный центр открылся в Самаре по президентскому гранту. Основная задача центра - повышение уровня социальной активности людей с инвалидностью и их вовлечение в социально-экономические и культурные процессы общества. Инклюзивная команда центра станет развивать четыре направления работы - туризм, декоративно-прикладное искусство, адаптивные салонные балы, волонтерство.

Теги
РоссияСамарская область
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