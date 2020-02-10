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В Испании намерены внести в Уголовный кодекс запрет за восхваление франкизма

Власти страны также собираются убрать франкистскую символику из общественных мест

МАДРИД, 10 февраля. /ТАСС/. Власти Испании намерены включить в Уголовный кодекс страны запрет на восхваление диктаторского режима Франсиско Франко (1892-1975). Об этом заявила в понедельник заместитель генерального секретаря Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Адриана Ластра.

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"Мы проведем эксгумацию жертв [франкизма], которые все еще покоятся в массовых захоронениях, мы уберем франкистскую символику, которая все еще находится в общественных местах, и мы проведем реформу Уголовного кодекса, чтобы оправдание и восхваление франкизма стали, наконец, преступлением", - уточнила представитель ИСРП.

24 октября прошлого года останки Франко были перенесены из монументального комплекса "Долина павших" близ Мадрида на кладбище Мингоррубио. Чтобы извлечь гроб, в котором более 40 лет назад был похоронен Франко, была поднята гранитная плита весом в 1,5 тонны, покрывающая могилу.

Эксгумация диктатора стала одной из первых инициатив социалистического правительства практически сразу после прихода к власти летом 2018 года. Для этого кабмин одобрил декрет, который подразумевал внесение определенных изменений в закон об исторической памяти.

Франсиско Франко возглавлял Испанию с 1939 по 1975 год. Комплекс "Долина Павших" начали сооружать в 1940 году по приказу генерала Франко в память о погибших в гражданской войне. Работы по строительству, которые проводились силами заключенных, были завершены только в 1958 году.

Теги
Испания
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