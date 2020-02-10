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В Индии может появиться новый памятник Афанасию Никитину

Посол России в Индии Николай Кудашев также сообщил, что в честь путешественника могут назвать улицу в Нью-Дели

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 февраля. /ТАСС/. Новый памятник русскому путешественнику Афанасию Никитину может появиться в Индии в этом году, кроме того, его имя может получить одна из улиц индийской столицы. Об этом сообщил в понедельник российским журналистам в Нью-Дели посол РФ в Индии Николай Кудашев.

"Мы ожидаем установки нового памятника (Афанасию Никитину), и переименования одной из улиц в Нью-Дели, которая получит его имя", - сказал он, добавив, что необходимо обговорить детали с властями страны. "Но мы надеемся, что результат может и должен быть положительным", - сказал Кудашев.

Посол напомнил, что Афанасий Никитин высадился в Индии примерно 550 лет назад и "положил начало российско-индийским контактам, которые потом развились до уровня особо привилегированного стратегического партнерства". "Этот юбилей [путешествия Никитина в Индию] может быть не столь заметен на фоне других дат, но тоже имеет большое значение", - подчеркнул дипломат. "Эта дата для России наступила раньше западноевропейских конкурентов", - указал посол.

Кудашев отметил, что в этом году ожидается и автопробег по маршруту путешествия Никитина. Посол добавил, что пробег также пройдет по местам российско-индийского промышленного и гуманитарного сотрудничества. Он указал, что также планируется юбилейное переиздание "Хождения за три моря" и издание календаря, посвященного путешествию Никитина.

Афанасий Никитин - русский путешественник, тверской купец, ставший одним из первых европейцев, посетивших Индию в Новое время (по разным оценкам, в период с 1466 по 1474 гг.) и оставивший описание своего путешествия "Хождение за три моря", которое содержит интересные свидетельства о жизни и быте посещенных им индийских городов.

В Индии уже есть один памятник Никитину - он был установлен в Ревданде в западном штате Махараштра.

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ИндияРоссия
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