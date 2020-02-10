Композитора Сергея Слонимского похоронят на Комаровском мемориальном кладбище в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Народного артиста России, композитора Сергея Слонимского похоронят 13 февраля на Комаровском кладбище в Петербурге. Об этом ТАСС сообщил в понедельник президент Санкт-Петербургского филармонического общества Борис Березовский.

Сергей Слонимский, профессор Санкт-петербургской консерватории и автор свыше 30 симфоний, восьми опер и других произведений, умер в Санкт-Петербурге на 88 году жизни.

"Отпевание Сергея Михайловича состоится в четверг, 13 февраля, в Никольском морском соборе недалеко от консерватории. Похороны состоятся на Комаровском кладбище", - сказал Березовский. Место и время проведения церемонии прощания еще не определили.

Комаровское кладбище возникло в начале XX века. Здесь похоронили видных деятелей культуры и науки, военного дела и медицины, в том числе поэтессу Анну Ахматову, нобелевского лауреата Жореса Алферова, композитора Вениамина Баснера, писателя Даниила Гранина, актера Андрея Краско, музыканта Сергея Курехина, кинорежиссера Иосифа Хейфица.

Памяти Сергея Слонимского

В адрес близких композитора продолжают поступать соболезнования от коллег и почитателей Слонимского. Слова сожаления опубликовали коллектив Мариинского театра и его художественный руководитель - директор театра, народный артист России Валерий Гергиев.

"Сергей Михайлович был истинно петербургским композитором. Его произведения нередко исполнялись в Мариинском театре, особенно в последние годы. В этой музыке и его многочисленных учениках сохранится память о композиторе, без которого невозможно представить Санкт-Петербург", - отмечается в соболезновании, опубликованном на официальном сайте театра. На сцене Мариинского театра нередко исполнялись произведения Слонимского, самой известной постановкой стал балет "Волшебный орех", поставленный Михаилом Шемякиным. А в октябре 2019 года оркестр Санкт-петербургской консерватории представил на сцене Концертного зала Мариинского театра мировую премьеру одного из последних сочинений Слонимского - "Симфонического распева".

Сергей Слонимский был членом Российской академии образования, кавалером командорского креста ордена "За заслуги" Республики Польша, лауреатом Государственной премии Российской Федерации имени М. И. Глинки, премии правительства Санкт-Петербурга, государственной премии Российской Федерации. Композитор Слонимский является автором музыки к таким фильмам как "Республика ШКИД" и "Интервенция", операм "Виринея", "Мастер и Маргарита", "Король Лир", балету "Икар" и другим.