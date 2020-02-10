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В России предложили ввести "экологические курсы" для топ-менеджеров

Член Центрального Совета Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов считает, что это позволит ускорить переход на низкоуглеродную экономику

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Член Центрального Совета Всероссийского общества охраны природы (ВООП) и председатель совета союза "Национального экологического корпуса" Тимур Усманов направил письмо главе Минприроды Дмитрию Кобылкину с предложением создать "экологические курсы" для топ-менеджеров государственных и муниципальных предприятий. По его мнению, это позволит ускорить переход на низкоуглеродную экономику в России.

"В современном образовательном контексте при наличии цифровых средств оптимизации проведения учебных мероприятий представляется возможным рассмотреть вопрос разработки и внедрения пилотного проекта по проведению техники экологической безопасности для сотрудников и обучающих экологических курсов для менеджеров высшего звена (топ-менеджеров) государственных и муниципальных предприятий", - говорится в сообщении.

По мнению Усманова, "экологические курсы" для руководителей помогут крупнейшим промышленным предприятиям России быстрее перейти к использованию лучших доступных технологий для снижения вредного воздействия на окружающую среду. Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию отметил это направление как приоритетное.

Первым шагом должно стать собрание рабочей группы, в которую войдут эксперты, вторым - разработка методических материалов, третьим - разработка методик и подготовка лекторов, последний шаг - публикация теоретических материалов, считает Усманов.

Теги
Кобылкин, Дмитрий НиколаевичРоссия
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