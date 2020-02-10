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75-летие Победы
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Шойгу рассказал о подготовке парада Победы на Красной площади

По словам министра обороны, парад продлится полтора часа и будет более масштабным, чем предыдущие
Министр обороны РФ Сергей Шойгу Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Парад Победы на Красной площади в 2020 году будет длиться полтора часа, сообщил в понедельник на совещании по его подготовке и проведению министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Центральным событием юбилея станет военный парад на Красной площади. В этом году он будет более масштабным, чем в прошлом и позапрошлом. Просто по той причине, что это 75 лет Победы. Его продолжительность увеличится до полутора часов", - сказал Шойгу.

По словам министра, на параде ожидают приезд большого числа представительных зарубежных делегаций и лидеров государств.

"Главными гостями станут ветераны Великой Отечественной войны из всех субъектов Российской Федерации. Для них подготовлена специальная праздничная программа, рассчитанная на четыре дня", - отметил он.

Юбилейный парад Победы на Красной площади пройдет при участии 15 тыс. человек, будет задействовано почти 400 единиц наземной и авиационной техники, добавил Шойгу.

"В параде планируют принять участие 15 тыс. военнослужащих, 375 единиц сухопутной и авиационной техники", - сказал Шойгу.

По его словам, в параде будут впервые задействованы новейшие образцы зенитных ракетных систем и комплексов войсковой ПВО, береговых ракетных комплексов, автомобилей дистанционного минирования, танков и боевых машин пехоты.

По Красной площади также пройдут расчеты суворовцев, нахимовцев, кадетов и юнармейцев.

Участие иностранных армий

Военнослужащие из 20 стран мира приглашены принять участие в параде на Красной площади. 

"На парад приглашены подразделения 20 иностранных армий. Ряд стран, в том числе входящих в состав СНГ, уже подтвердили свое участие", - сказал Шойгу.

Министр обороны также добавил, что по Красной площади 9 мая пройдут военнослужащие, одетые в форму военных лет, а также танки Т-34.

"Атмосферу победного 1945-го воссоздадут 10 расчетов в военной форме тех лет, а также батальон прославленных Т-34 и самоходные артиллерийские установки СУ-100", - сказал министр.

Ранее свое участие в параде на Красной площади 9 мая подтвердили страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Как сообщил начальник объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, каждая страна-участница отправит 75 военнослужащих в Москву для участия в параде Победы.

Всего в параде 9 мая будут участвовать 15 тысяч военнослужащих и 375 единиц сухопутной и авиационной техники. В прошлом году в параде Победы принимали участие более 13 тыс. военнослужащих, было задействовано свыше 130 единиц современного вооружения и военной техники.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссия75-летие Победы
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