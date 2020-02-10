Организаторы назвали причину отмены концертов Наргиз

КРАСНОДАР, 10 февраля. /ТАСС/. Концерты певицы Наргиз в Краснодаре и Ростове-на-Дону, которые должны были пройти 12 и 13 февраля, были отменены по техническим причинам. Об этом сообщил ТАСС представитель концертного агентства MGM Group, которое является организатором мероприятий.

Как уточнили в агентстве, деньги за билеты вернут всем покупателям.

"В Ростове-на-Дону и Краснодаре [концерты были отменены] по техническим причинам. Деньги будут возвращены в день концерта. Все получат, даже если не получили. Проблем больших нет, это просто технические причины", - сказал представитель концертного агентства.

В воскресенье певица сообщила в Instagram, что не знает причины отмены концертов. Она призвала организаторов вернуть деньги за билеты тем покупателям, которые столкнулись с проблемами при их возврате.