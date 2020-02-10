В Москве открыли памятную доску Герою Советского Союза Оке Городовикову

ЭЛИСТА, 10 февраля. /ТАСС/. Мемориальная доска военному деятелю, Герою Советского Союза, генерал-полковнику Оке Городовикову открыта в понедельник в Москве в районе Нового Арбата, сообщили журналистам в пресс-службе главы Калмыкии.

"Мемориальную доску известному военному деятелю, Герою Советского Союза, генерал-полковнику Оке Ивановичу Городовикову сегодня открыли в Москве на доме № 11 по Большому Ржевскому переулку, где Ока Иванович проживал с 1938 по 1958 годы. Именно здесь в 1956 году проводила первые заседания инициативная группа по восстановлению калмыцкой автономии", - сказали в пресс-службе.

С предложением увековечить память земляку активисты из Калмыкии выступали с 70-х годов прошлого века. По инициативе сына Оки Ивановича - Салавата Окаевича была создана рабочая группа из членов семьи Городовиковых, а также представителей Клуба "Улан Залата" Чингиса Берикова и Нарана Кюкеева. Средства на установку доски выделены правительством Москвы. Почетное право открыть мемориальную доску было предоставлено главе Республики Калмыкия Бату Хасикову, сыну героя Салавату Городовикову, а также представителям профильных департаментов Москвы, пояснил в пресс-службе.

"Открытие мемориальной доски великому калмыцкому воину состоялось благодаря муниципальной программе увековечения памяти Героев Отчества. Всего в Москве в честь 75-летия Великой Победы будет открыто пять мемориальных досок, первой из которых стала мемориальная доска Оки Городовикова", - добавили в пресс-службе.

Ока Городовиков родился 1 октября 1879 года на хуторе Мокрая Эльмута станицы Платовской (на Дону) в семье донского казака-калмыка. В 1903 году был призван на военную службу. После революции Городовиков стал один из организаторов Первой Конной Армии, затем крупным военачальником Красной Армии. Городовиков известен своими заслугами по организации обороны на рубеже Западной Двины, руководил формированием кавалерийских частей, был представителем Ставки Верховного Главнокомандования по кавалерийской части в ходе Великой Отечественной войны.

Городовиков умер 26 февраля 1960 года в Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище. На родине - в Калмыкии - его имя носят город Городовиковск и Городовиковский район.