В Северной Осетии продлили карантин во всех школах и детсадах еще на пять дней

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 февраля. /ТАСС/. Карантин из-за гриппа и ОРВИ во всех школах и детских садах Северной Осетии продлили еще на пять дней, сообщили в понедельник ТАСС в министерстве образования и науки республики.

"Министерство образования и науки республики рекомендовало продлить карантин до 15 февраля включительно", - сказал собеседник агентства.

Образовательные учреждения закрывались до 10 февраля в целях предотвращения роста заболеваемости ОРВИ среди детей.

В управлении Роспотребнадзора по Северной Осетии отмечают, что благодаря карантинным мерам снизилось количество заболевших. Продление карантина поможет закрепить результат. Образовательные учреждения были закрыты в связи с отсутствием более 20% учеников.

В управлении рекомендуют населению носить медицинскую маску, регулярно мыть руки с мылом, промывать нос солевым раствором и вести здоровый образ жизни. В доме необходимо чаще проводить влажную уборку, проветривать помещения и увлажнять в них воздух.