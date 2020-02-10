Прилетевший из Пекина уфимец сообщил об отказе врачей проверить его на коронавирус

УФА, 10 февраля. /ТАСС/. Вернувшийся из Пекина житель Уфы сообщил об отказе медиков проверить его на коронавирус.

Мужчина, который по данным издания Ufa1.ru провел в Китае более восьми месяцев, хотел сдать анализы в инфекционной больницы, но врачи его не приняли. Региональный Минздрав проводит проверку в связи с инцидентом.

"В настоящее время проводится служебная проверка по этому случаю. Документальных подтверждений нет. Тем не менее для всех медицинских организаций разработан алгоритм действий при работе с пациентами, поступающими с подозрением на коронавирус. Этот алгоритм должен соблюдаться неукоснительно", - сообщили в Минздраве.