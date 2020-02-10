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Китайская вирусная пневмония
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Двое граждан КНР с коронавирусом в РФ готовятся к выписке

Глава Роспотребнадзора Анна Попова уточнила, что у эвакуированных из Китая в Тюмень не выявлены признаки заражения вирусом

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Два находящихся в России гражданина Китая, у которых был выявлен коронавирус, чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке. Об этом сообщила журналистам в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"Как вы знаете, двум гражданам Китая был установлен диагноз "инфекция, вызванная новым коронавирусом". Они были госпитализированы, все необходимые противоэпидемические мероприятия проведены в полном объеме. На сегодняшний день пациенты чувствуют себя хорошо, готовятся к выписке. И как только будут получены дважды отрицательные результаты их обследования, врачи начнут готовить их к выписке", - сказала она.

По словам главы ведомства, признаки заражения коронавирусом не выявлены у эвакуированных из КНР в Тюмень граждан РФ и других государств.  "Наши граждане, вывезенные из Уханя - граждане РФ и других государств - на сегодняшний день чувствуют себя хорошо. Лиц с признаками инфекционных заболеваний среди них нет", - сказала Попова.

Вспышка пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, была зафиксирована в крупном китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию. Власти Китая уже подтвердили более 40,2 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, 909 инфицированных умерли, выздоровели 3,3 тыс. человек.

Теги
РоссияКитайПопова, Анна ЮрьевнаКитайская вирусная пневмония
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