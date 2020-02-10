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Минтуризма Таиланда выплатит компенсации родственникам погибших на Пхукете детей

Ранее сообщалось, что в результате столкновения двух туристических скоростных катеров погибли два ребенка из России, 20 туристов пострадали

БАНГКОК, 10 февраля. /ТАСС/. Министерство туризма и спорта Таиланда выплатит компенсации родственникам двух российских детей, которые погибли при столкновении двух туристических катеров возле острова Пхукет. Об этом в понедельник сообщил ТАСС генеральный консул РФ на Пхукете Владимир Соснов.

"Представители Министерства туризма и спорта Таиланда с нами уже связывались, они готовы выделить деньги и хотят это сделать как можно скорее, - рассказал он. - Также будет компенсация от оператора катера". "Завтра будут готовы свидетельства о смерти, легализация которых через министерство иностранных дел займет некоторое время. Доставкой тел на родину будет заниматься российское посольство", - добавил дипломат.

По словам Соснова, "родители погибших детей находятся в России, в Таиланде они были с бабушкой и дедушкой". "Всего в инциденте пострадали 20 граждан России, из них 19 сразу же были выписаны из медицинских учреждений. Лишь одного россиянина, у которого рассечение головы, врачи решили оставить на пару дней, чтобы удостовериться в отсутствии сотрясения мозга", - отметил собеседник агентства, добавив, что "все туристы были застрахованы, поэтому проблем с оплатой лечения нет".

Что касается причин и возможных виновников произошедшего, то Соснов сказал, что расследование идет. "Пока говорят, что вина того, кто отплывал с туристами, поскольку другая лодка возвращалась пустой за пассажирами. Обычно они должны выходить аккуратно, но в этот раз катер с людьми стал резко набирать скорость. Два судна принадлежат разным компаниям", - подчеркнул Соснов.

"Возможно вина ляжет на водителя лодки, но по некоторым данным, он погиб, однако у меня пока нет официальных подтверждений этому", - подытожил он.

Согласно данным посольства РФ, около 08:00 по местному времени (04:00 мск) у восточного побережья острова Пхукет произошло столкновение двух туристических скоростных катеров. На борту одного из них находились, по предварительным данным, 35 российских туристов вместе с гидом. В результате аварии 20 российских туристов были направлены в медицинские учреждения города Пхукет с травмами различной степени тяжести, двое российских детей погибли. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту столкновения двух катеров.

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