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Китайская вирусная пневмония

В Китае число излечившихся от нового коронавируса увеличилось с 1,3% до 8,2%

Представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ми Фэн отметил, что прогресс в лечении был достигнут благодаря увеличению количества мест в местных больницах и числа медицинского персонала

ТАСС, 10 февраля. Доля пациентов, излечившихся от пневмонии, вызываемой коронавирусом нового типа, в КНР увеличилась за две недели почти на 7 процентных пунктов до 8,2% благодаря усилению мер по борьбе с вирусом. Об этом заявил в понедельник представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ми Фэн.

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"Процент излечившихся в городе Ухань, провинции Хубей и по всей стране значительно вырос, по последним данным доля излечившихся составляет 8,2%, [в то время как] 27 января этот показатель равнялся 1,3%", - приводит слова Ми Фэна газета "Синьцзин бао".

Он также отметил, что прогресс в лечении зараженных был достигнут благодаря "увеличению количества мест в местных больницах, и числа медицинского персонала, направленного в Ухань и Хубэй со всей страны".

Власти Китая в сжатые сроки построили в пригороде Уханя две специализированные инфекционные больницы, увеличив количество койко-мест на 2,6 тыс. Также в городе развернуты три полевых госпиталя, их общая вместимость составляет 4,25 тыс. коек.

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КитайКитайская вирусная пневмония
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