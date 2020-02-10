Серебряную монету к 150-летию со дня рождения Бунина выпустят в 2020 году

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Памятную серебряную монету к 150-летию со дня рождения Ивана Бунина выпустят в 2020 году, сообщил в понедельник глава Роспечати Михаил Сеславинский на заседании Оргкомитета по подготовке и проведению празднования юбилейной даты.

"По факту обращения Роспечати в Центральный банк Российской Федерации с предложением о выпуске монеты, приуроченной к юбилею великого поэта, советом директоров Банка России принято решение о выпуске в 2020 году в серии "Выдающиеся личности России" серебряной монеты номиналом два рубля. Она выйдет тиражом 3 тыс. штук и сразу станет нумизматической редкостью", - сказал он.

В октябре 2020 года, по словам Сеславинского, в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже запланировано проведение конференции "Иван Бунин в мировом культурном пространстве". 22 октября на сцене Московского художественного театра им. А. П. Чехова состоится литературно-художественный вечер, посвященный юбилею.

В течение 2020 года запланировано проведение более сотни мероприятий, приуроченных к юбилею, по всей России и за рубежом, включая США, Францию, Египет. В частности, Бунинский день пройдет на открытии Года гуманитарного сотрудничества России и Египта в Каире.

В состав оргкомитета по подготовке и проведению празднования 150-летия со дня рождения писателя Ивана Бунина (1870-1953) входят руководитель Роспечати Михаил Сеславинский, статс-секретарь - замминистра культуры Алла Манилова, директор Государственного музея истории российской литературы Дмитрий Бак, гендиректор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда, глава Департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

Иван Бунин родился 22 октября (10 октября по старому стилю) 1870 года. Бунин - автор произведений "Деревня", "Окаянные дни", "Жизнь Арсеньева", "Митина любовь", сборника рассказов "Темные аллеи". В 1933 году он стал лауреатом Нобелевской премии по литературе - за "строгое мастерство, с которым он развивает традиции русской классической прозы". Умер 8 ноября 1953 года в Париже.