Петербургский чиновник, в квартире которого обнаружили казино, исключен из "Единой России"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Главу муниципального округа (МО) "Введенский" Олега Калядина исключили из "Единой России". Об этом сообщается на сайте партии в понедельник.

Как сообщал ТАСС источник в правоохранительных органах, ранее в квартире в Петроградском районе города, в составе которого находится МО "Введенский", обнаружили подпольное казино с рулеткой, столами для покера и более чем 10 игровыми автоматами. Казино раскрыли в рамках расследования уголовных дел. Квартира, где оборудовали казино, по данным источника, принадлежит Калядину. В пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области отказались комментировать ТАСС эту информацию.

"Олег Калядин исключен из партии "Единая Россия". Такое решение принято в понедельник на заседании президиума регионального политического совета Санкт-Петербургского регионального отделения партии "Единая Россия", - говорится в сообщении.

В понедельник источник во властных структурах города сообщил ТАСС, что Калядин по собственному желанию ушел с должности главы муниципального округа. Новым главой избран депутат этого округа, являющийся главой комиссии по охране общественного порядка, вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МО "Введенский" Алексей Асанов.

Калядин возглавлял муниципальное образование с 2009 года, с 2011 года - советник председателя Заксобрания Петербурга. В 2015 году ему присвоено звание "Почетный житель Петроградского района".