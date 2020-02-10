{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Петербургский чиновник, в квартире которого обнаружили казино, исключен из "Единой России"

Ранее источник во властных структурах региона сообщал, что Олег Калядин покинул должность главы муниципального округа "Введенский" по собственному желанию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Главу муниципального округа (МО) "Введенский" Олега Калядина исключили из "Единой России". Об этом сообщается на сайте партии в понедельник.

Как сообщал ТАСС источник в правоохранительных органах, ранее в квартире в Петроградском районе города, в составе которого находится МО "Введенский", обнаружили подпольное казино с рулеткой, столами для покера и более чем 10 игровыми автоматами. Казино раскрыли в рамках расследования уголовных дел. Квартира, где оборудовали казино, по данным источника, принадлежит Калядину. В пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области отказались комментировать ТАСС эту информацию.

"Олег Калядин исключен из партии "Единая Россия". Такое решение принято в понедельник на заседании президиума регионального политического совета Санкт-Петербургского регионального отделения партии "Единая Россия", - говорится в сообщении.

В понедельник источник во властных структурах города сообщил ТАСС, что Калядин по собственному желанию ушел с должности главы муниципального округа. Новым главой избран депутат этого округа, являющийся главой комиссии по охране общественного порядка, вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МО "Введенский" Алексей Асанов.

Калядин возглавлял муниципальное образование с 2009 года, с 2011 года - советник председателя Заксобрания Петербурга. В 2015 году ему присвоено звание "Почетный житель Петроградского района".

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
Китайская вирусная пневмония
Более 260 россиян ждут новых авиабилетов на рейсы из Китая или возврата денег
В Минтрансе уточнили, что речь идет о пассажирах S7 и "Уральских авиалиний"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС