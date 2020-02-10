{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Около 50 домов на севере Петербурга остались без тепла и горячей воды

Специалисты устраняют дефект на трубопроводе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Дефект на трубопроводе привел к ограничению теплоснабжения и горячего водоснабжения в 48 жилых домах в Приморском районе Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе теплоэнергетической компании "ТЭК СПб".

"Дефект на трубопроводе диаметром 1000 мм был выявлен специалистами ГУП "ТЭК СПб" в 14:00 мск в понедельник, 10 февраля, при плановом обходе теплосетей. На данный момент отопление и горячее водоснабжение ограничены в 48 жилых домах. Специалисты ТЭКа делают все от них зависящее, чтобы как можно быстрее завершить ремонт поврежденного трубопровода", - говорится в сообщении компании.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
Китайская вирусная пневмония
Более 260 россиян ждут новых авиабилетов на рейсы из Китая или возврата денег
В Минтрансе уточнили, что речь идет о пассажирах S7 и "Уральских авиалиний"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС