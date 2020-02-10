Около 50 домов на севере Петербурга остались без тепла и горячей воды

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Дефект на трубопроводе привел к ограничению теплоснабжения и горячего водоснабжения в 48 жилых домах в Приморском районе Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе теплоэнергетической компании "ТЭК СПб".

"Дефект на трубопроводе диаметром 1000 мм был выявлен специалистами ГУП "ТЭК СПб" в 14:00 мск в понедельник, 10 февраля, при плановом обходе теплосетей. На данный момент отопление и горячее водоснабжение ограничены в 48 жилых домах. Специалисты ТЭКа делают все от них зависящее, чтобы как можно быстрее завершить ремонт поврежденного трубопровода", - говорится в сообщении компании.