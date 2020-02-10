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На Хайнане запретили одноразовые изделия из неразлагаемого пластика

Запрет вступает в силу с 1 декабря текущего года

ХАЙКОУ /Китай/, 10 февраля. /ТАСС/. Власти южной китайской провинции Хайнань приняли решение о введении запрета на использование одноразовых изделий из неразлагаемого пластика. Об этом сообщает в понедельник агентство Синьхуа.

Такое положение, согласно заявлению провинциального Управления по вопросам защиты окружающей среды, вступает в силу с 1 декабря 2020 года. Оно предусматривает запрет на производство, транспортировку, продажу, складирование и использование одноразовых пластиковых пакетов, а также одноразовых столовых приборов и посуды из неразлагаемого пластика. Положением, которое содержит 30 пунктов, устанавливаются четкие требования к его реализации, а также определяется ответственность за нарушение новых правил. В этой связи власти намерены представить льготные условия для предприятий, которые будут производить соответствующую одноразовую продукцию из разрешенных законом альтернативных материалов.

К 2025 году, уточняет агентство, власти провинции полностью запретят производство и продажу всех изделий из неразлагаемого пластика. Администрация Хайнаня намерена не только постепенно закрыть местные производства пластиковых изделий, но и запретить ввоз такой продукции из других регионов Китая. Также будет разработан план по обеспечению поставок на Хайнань товаров из альтернативных материалов.

Власти Китая намерены превратить Хайнань к 2025 году в "международный центр туризма и потребления". В этой связи вопросам экологии в провинции уделяется особое внимание. Запрет на использование неразлагаемого пластика является частью усилий местных властей по улучшению экологической ситуации на острове.

Теги
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