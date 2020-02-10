В Ингушетии в 2020 году откроют школу в микрорайоне для вынужденных переселенцев

МАГАС, 10 февраля. /ТАСС/. Строительство школы на 540 мест планируют возобновить в селе Яндаре в Ингушетии на территории нового микрорайона, где проживают вынужденные переселенцы из Чеченской Республики, пожелавшие остаться в Ингушетии на постоянное место жительства. Строительство школы ранее было приостановлено из-за отсутствия средств, теперь же власти региона намерены достроить и открыть учебное заведение до конца 2020 года, сообщила ТАСС пресс-секретарь регионального Минстроя Индира Барахоева.

"Строительство школы в микрорайоне для вынужденных переселенцев из Чечни в Яндаре было начато в 2018 году, но в связи с приостановлением финансирования было заморожено. Однако в 2019 году мы достигли объемов ввода жилья, которые являются необходимым условием реализации программы "Жилье", потому федеральным центром было открыто финансирование для возобновления строительства школы. Около 282 млн рублей будут выделены региону в начале весны текущего года, в мае мы планируем начать строительство и в течение года готовы завершить все работы и сдать объект в эксплуатацию", - сказала Барахоева.

По ее словам, школа рассчитана на 540 мест и ее строительство будет вестись по федеральному проекту "Жилье", который входит в нацпроект "Жилье и городская среда".

"В 2018 году, когда было начато строительство, рабочие успели возвести стены основного корпуса школы и перекрытия. После приостановления работ многие жители микрорайона обращались с просьбами возобновить строительство в региональный Минобрнауки, поскольку им приходится возить детей в школы города Карабулак. Теперь эта проблема будет решена до конца года", - добавила пресс-секретарь.

В рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2014-2016 годы в сельском поселении Яндаре был построен новый микрорайон, в котором вынужденные переселенцы из Чечни получили порядка 600 квартир. В августе 2018 года в микрорайоне был открыт детский сад на 190 мест. По данным министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии, более 3 тыс. беженцев из Чечни оказались в Ингушетии во время военных кампаний 1990-х годов, некоторые после завершения боевых действий не захотели возвращаться в соседнюю республику.

Национальный проект "Жилье и городская среда" рассчитан до 2024 года и состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.