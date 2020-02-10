{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония

Си Цзиньпин: Китай должен предотвратить массовый всплеск безработицы из-за коронавируса

КНР объявила вирусу "войну на полное уничтожение" и верит в победу, подчеркнул председатель Китая

ПЕКИН, 10 февраля. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал уделить первостепенное внимание мерам по недопущению всплеска безработицы в стране из-за вспышки вируса 2019-nCoV. Об этом он заявил в понедельник.

"Чем сильнее будет распространение коронавируса, тем больше нам нужно уделять внимание работе по обеспечению народного благосостояния. Особенно внимательного подхода требует проблема занятости - необходимо предотвратить массовые увольнения", - приводит его слова сайт центрального народного правительства КНР.

Как подчеркнул Си Цзиньпин, вспышка коронавируса поставила в крайне сложное положение крупные китайские компании, которым срочно требуется поддержка властей. Он отметил, что страна должна во что бы то ни стало обеспечить плановые показатели социально-экономического развития, довести до завершения уже начатые проекты и приступить к реализации новых программ, стимулирующих общенациональное развитие.

"Необходимо стабилизировать потребление, в том числе благодаря онлайн-коммерции <…> Негативный эффект от вспышки вируса носит исключительно краткосрочный характер, нельзя пасовать в страхе перед проблемами и трудностями", - указал Си Цзиньпин.

Китайское руководство твердо верит в победу над вирусом и развернуло для этого "войну на полное уничтожение", заявил Си Цзиньпин. "Нам обязательно нужно верить [в успех], мы обязательно одержим победу над вирусом, - приводит его слова Центральное телевидение Китая. - Мы ведем с пневмонией решительную народную войну до победного конца, чтобы не дать распространиться коронавирусу".

Как подчеркнул Си Цзиньпин, все государственные учреждения, правительственные и партийные органы страны консолидировали усилия для реализации единой общенациональной стратегии, задача которой - полностью ликвидировать вирус.

"Для того, чтобы добиться этой цели, мы будем постоянно опираться на народные массы", - подытожил китайский лидер.

Теги
КитайСи ЦзиньпинКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
Китайская вирусная пневмония
Более 260 россиян ждут новых авиабилетов на рейсы из Китая или возврата денег
В Минтрансе уточнили, что речь идет о пассажирах S7 и "Уральских авиалиний"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС