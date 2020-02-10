Си Цзиньпин: Китай должен предотвратить массовый всплеск безработицы из-за коронавируса

ПЕКИН, 10 февраля. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал уделить первостепенное внимание мерам по недопущению всплеска безработицы в стране из-за вспышки вируса 2019-nCoV. Об этом он заявил в понедельник.

"Чем сильнее будет распространение коронавируса, тем больше нам нужно уделять внимание работе по обеспечению народного благосостояния. Особенно внимательного подхода требует проблема занятости - необходимо предотвратить массовые увольнения", - приводит его слова сайт центрального народного правительства КНР.

Как подчеркнул Си Цзиньпин, вспышка коронавируса поставила в крайне сложное положение крупные китайские компании, которым срочно требуется поддержка властей. Он отметил, что страна должна во что бы то ни стало обеспечить плановые показатели социально-экономического развития, довести до завершения уже начатые проекты и приступить к реализации новых программ, стимулирующих общенациональное развитие.

"Необходимо стабилизировать потребление, в том числе благодаря онлайн-коммерции <…> Негативный эффект от вспышки вируса носит исключительно краткосрочный характер, нельзя пасовать в страхе перед проблемами и трудностями", - указал Си Цзиньпин.

Китайское руководство твердо верит в победу над вирусом и развернуло для этого "войну на полное уничтожение", заявил Си Цзиньпин. "Нам обязательно нужно верить [в успех], мы обязательно одержим победу над вирусом, - приводит его слова Центральное телевидение Китая. - Мы ведем с пневмонией решительную народную войну до победного конца, чтобы не дать распространиться коронавирусу".

Как подчеркнул Си Цзиньпин, все государственные учреждения, правительственные и партийные органы страны консолидировали усилия для реализации единой общенациональной стратегии, задача которой - полностью ликвидировать вирус.

"Для того, чтобы добиться этой цели, мы будем постоянно опираться на народные массы", - подытожил китайский лидер.