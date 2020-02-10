В Китае протестировали российскую систему выявления коронавируса

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Об этом сообщила журналистам в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Китайские наши коллеги взяли нашу тест-систему, протестировали ее совершенно самостоятельно в своих лабораториях, доказали ее безусловную, очень высокую эффективность", - сказала она.

Попова отметила, что температура хранения российской тест-системы составляет плюс 4 градуса, а всех остальных используемых в мире - минус 20, что говорит о ее преимуществе и более легком использовании.