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Китайская вирусная пневмония
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В Китае протестировали российскую систему выявления коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что китайские коллеги отметили высокую эффективность системы

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Китайские коллеги протестировали российскую тест-систему выявления коронавируса и отметили ее высокую эффективность.

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Об этом сообщила журналистам в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Китайские наши коллеги взяли нашу тест-систему, протестировали ее совершенно самостоятельно в своих лабораториях, доказали ее безусловную, очень высокую эффективность", - сказала она.

Попова отметила, что температура хранения российской тест-системы составляет плюс 4 градуса, а всех остальных используемых в мире - минус 20, что говорит о ее преимуществе и более легком использовании.

Теги
РоссияКитайПопова, Анна ЮрьевнаКитайская вирусная пневмония
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