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75-летие Победы

Мемориальное панно с портретами фронтовиков в Ставрополе пополнят 1,2 тыс. снимков

Фотографии собирали три года

СТАВРОПОЛЬ, 10 февраля. /ТАСС/. Власти города Ставрополя обновят мемориальное панно "Мы победили" с портретами бойцов Великой Отечественной войны в преддверии 75-летия Победы. В панно будут добавлены 1,2 тыс. фотографий, которые собирали три года, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе администрации города.

"Будет обновлено и реконструировано мемориальное панно "Мы победили" на Крепостной горе (в центральной части города - прим. ТАСС). Здесь появится свыше 1200 новых фотографий, собранных с 2017 года", - говорится в сообщении.

Мемориальное панно было открыто в Ставрополе в 2015 году - из фотографий сложен образ советского солдата, водрузившего знамя Победы над Рейхстагом. В настоящий момент панно насчитывает около 10 тыс. фотографий. В 2017 году панно впервые было озвучено - 10-часовая запись круглосуточно повторяет имена каждого из жителей края на фотографиях.

В администрации города отмечают, что к 75-летию Победы в городе организуют более 70 масштабных акций. В городе запущен проект "Живая память" по сбору экспонатов открытого музея Великой Отечественной войны. Наполнением музея станут фото и семейные реликвии жителей города.

Также в крае продолжают пополнять стену памяти "Народная Победа". Передвижная экспозиция ежегодно устанавливается на аллее в центральной части города, на снимках также представлены фотографии участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Эти стенды пополняются каждый год.

Во время Великой Отечественной войны на фронтах сражались более 320 тыс. жителей Ставропольского края, домой не вернулись более половины из них. Ставропольский край с первых дней войны стал местом подготовки боевых резервов, в городах-курортах были развернуты эвакуационные госпитали, которые принимали тысячи раненых бойцов.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край75-летие Победы
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