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Китайская вирусная пневмония
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В МИД РФ заявили, что из провинции Хубэй эвакуировали всех пожелавших покинуть КНР россиян

Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов также отметил, что эвакуация посольства России в Пекине из-за вспышки пневмонии не планируется

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Россия эвакуировала из провинции Хубэй всех россиян, выразивших желание покинуть Китай. Об этом заявил в понедельник журналистам замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

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"Когда мы проводили опрос наших граждан в провинции Хубэй, то опросили всех, с кем нам удалось связаться и кто вышел самостоятельно на связь с нашим посольством. Всех, кто выразил желание покинуть провинцию Хубэй, мы вывезли", - сказал он.

По словам Моргулова, эвакуация посольства России в Пекине из-за вспышки пневмонии в Китае не планируется. 

"Об эвакуации нашего посольства речь не идет", - сказал он.

5 февраля два борта Воздушно-космических сил доставили в Тюмень 144 человека из китайского города Ухань (административный центр провинции Хубэй). Среди них 128 россиян, а также граждане стран Евразийского экономического союза и Украины. По информации главного санитарного врача РФ Анны Поповой, все эвакуированные чувствуют себя удовлетворительно и не имеют признаков респираторных заболеваний, вызываемых коронавирусом.

По оценке посольства РФ, в провинции Хубэй, ставшей эпицентром вспышки пневмонии, находился 341 россиянин, из них на связь с дипломатами вышли 183 человека.

Теги
РоссияКитайКитайская вирусная пневмония
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