Более 20 тыс. человек в России находятся под наблюдением с подозрением на коронавирус

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Более 20 тыс. человек, в том числе более 6 тыс. граждан КНР, находятся под медицинским наблюдением в РФ как контактировавшие с пациентами с подозрением на коронавирус. Об этом в понедельник заявила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"По ситуации, связанной с новым коронавирусом, на сегодняшний день остаются под медицинским наблюдением более 20 тыс. человек, из них более 6 тыс. - это граждане КНР. Обследованы и госпитализированы из общего количества за весь период наблюдения с 31 декабря 2019 года 769 человек. Из них установлен грипп у 97, респираторные заболевания, вызванные вирусами негриппозной этиологии, у 121 человека", - сказала она.

При этом Попова отметила, что на 10 февраля санитарно-эпидемиологическая обстановка в РФ остается стабильной.