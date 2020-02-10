В Лондоне выставили на аукцион первый болид Ferrari Михаэля Шумахера

ЛОНДОН, 10 февраля. /ТАСС/. Британский торговый дом Girardo & Co выставил на торги в Лондоне первый Ferrari (412 Т2) пилота "Формулы-1" Михаэля Шумахера, на котором он участвовал в тестовых заездах в 1995 году сразу же после перехода из Benetton в Ferrari. Об этом говорится в сообщении аукционеров, которые отказались назвать оценочную стоимость автомобиля.

Эксперты не исключают, что болид может уйти с молотка за несколько миллионов фунтов стерлингов.

Вначале Шумахер опробовал этот автомобиль в присутствии 2 тыс. зрителей на гоночной трассе Ferrari в Фьорано, а затем неделю спустя в Португалии промчался по треку за 1 минуту 20,2 секунды, улучшив на 0,7 секунды достижение, установленное предшественником Герхардом Бергером.

В 2018 году болид тщательно отремонтировали, полностью восстановив первоначальный вид. По словам главы Girardo & Co Макса Джирардо, продажа столь уникального автомобиля - "большая честь для аукционного дома".

Семикратный чемпион "Формулы-1" Шумахер в декабре 2013 года серьезно пострадал при падении во время катания на горных лыжах, он получил черепно-мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга и кровоизлиянием. На данный момент Шумахер продолжает восстановление от травмы, при этом его семья никакой официальной информации о состоянии здоровья гонщика не обнародует.

По словам же итальянского нейрохирурга Николы Аччари, рассказавшем недавно о состоянии Шумахера, его организм за шесть лет после черепно-мозговой травмы претерпел серьезные изменения. "Необходимо понимать, что он сейчас совершенно не похож на того, кто выступал на автодромах, - заявил Аччари. - Он очень изменился. Ничего общего с тем, каким мы его помним, нет. Все из-за черепно-мозговой травмы".

Шумахеру 3 января исполнился 51 год. Он является рекордсменом по количеству чемпионских титулов в "Формуле-1". Всего на его счету 306 стартов в Гран-при "Формулы-1", из которых он победил в 91, что также является рекордом. В "Формуле-1" Шумахер выступал за английскую команду Jordan, итальянские Benetton, Ferrari и немецкий Mercedes.