В Лондоне выставили на аукцион первый болид Ferrari Михаэля Шумахера

ЛОНДОН, 10 февраля. /ТАСС/. Британский торговый дом Girardo & Co выставил на торги в Лондоне первый Ferrari (412 Т2) пилота "Формулы-1" Михаэля Шумахера, на котором он участвовал в тестовых заездах в 1995 году сразу же после перехода из Benetton в Ferrari. Об этом говорится в сообщении аукционеров, которые отказались назвать оценочную стоимость автомобиля.
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The first Scuderia Ferrari F1 car ever driven by Michael Schumacher - 1995 Ferrari 412 T2 chassis no. 157. In 1995 Michael Schumacher signed to drive for the greatest Formula One team in history, Scuderia Ferrari. In November 1995 Schumacher was released from Benetton and immediately tested this car at Ferrari’s private test track, Fiorano. Later in November, Schumacher and Ferrari tested this car again in Estoril. Included with the car are copies of the Ferrari testing records, along with many period pictures from both historic tests. . . . . #ferrari #schumacher #f1 #ferrarifriday #v12 #formulaone #grandprix #michaelschumacher #retromobile2020 #girardoandco
Эксперты не исключают, что болид может уйти с молотка за несколько миллионов фунтов стерлингов.
Вначале Шумахер опробовал этот автомобиль в присутствии 2 тыс. зрителей на гоночной трассе Ferrari в Фьорано, а затем неделю спустя в Португалии промчался по треку за 1 минуту 20,2 секунды, улучшив на 0,7 секунды достижение, установленное предшественником Герхардом Бергером.
В 2018 году болид тщательно отремонтировали, полностью восстановив первоначальный вид. По словам главы Girardo & Co Макса Джирардо, продажа столь уникального автомобиля - "большая честь для аукционного дома".
Семикратный чемпион "Формулы-1" Шумахер в декабре 2013 года серьезно пострадал при падении во время катания на горных лыжах, он получил черепно-мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга и кровоизлиянием. На данный момент Шумахер продолжает восстановление от травмы, при этом его семья никакой официальной информации о состоянии здоровья гонщика не обнародует.
По словам же итальянского нейрохирурга Николы Аччари, рассказавшем недавно о состоянии Шумахера, его организм за шесть лет после черепно-мозговой травмы претерпел серьезные изменения. "Необходимо понимать, что он сейчас совершенно не похож на того, кто выступал на автодромах, - заявил Аччари. - Он очень изменился. Ничего общего с тем, каким мы его помним, нет. Все из-за черепно-мозговой травмы".
Шумахеру 3 января исполнился 51 год. Он является рекордсменом по количеству чемпионских титулов в "Формуле-1". Всего на его счету 306 стартов в Гран-при "Формулы-1", из которых он победил в 91, что также является рекордом. В "Формуле-1" Шумахер выступал за английскую команду Jordan, итальянские Benetton, Ferrari и немецкий Mercedes.