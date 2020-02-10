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Массовая драка в Жамбылской области Казахстана

Президенты Киргизии и Казахстана обсудили по телефону ситуацию в Кордайском районе

Сооронбай Жээнбеков выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим

БИШКЕК, 10 февраля. /ТАСС/. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили в понедельник по телефону ситуацию в Кордайском районе Жамбыльской области Казахстана, где в результате беспорядков погибли 10 человек. Об этом сообщила пресс-служба главы киргизского государства.

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"Сегодня, 10 февраля, состоялся телефонный разговор президента Кыргызской Республики с президентом Республики Казахстан. Жээнбеков обсудил с Токаевым сложившуюся ситуацию в Кордайском районе Казахстана и выразил ему слова поддержки", - отмечает пресс-служба.

По ее данным, Жээнбеков "от имени народа Кыргызстана высказал соболезнования родным и близким погибших в результате событий в Кордайском районе" и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

"Президент отметил, что Кыргызстан исторически оказывал и будет оказывать помощь братскому казахстанскому народу в трудные минуты", - подчеркивается в сообщении. Как заверила пресс-служба, президенты двух государств также "обсудили перспективные вопросы двусторонней повестки дня".

В свою очередь пресс-служба президента Казахстана сообщила, что Токаев поблагодарил Жээнбекова за поддержку, а также отметил, что добрососедство, партнерство и союзничество двух государств являются важным фактором стабильности в Центральной Азии.

Теги
КазахстанКиргизияЖээнбеков, Сооронбай ШариповичТокаев, Касым-Жомарт КемелулыМассовая драка в Жамбылской области Казахстана
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