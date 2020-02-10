Роспотребнадзор передал в Минпромторг данные о необходимом запасе масок для России

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Роспотребнадзор проанализировал ситуацию с обеспеченностью РФ необходимым количеством медицинских масок и передал всю собранную информацию в Минпромторг. Об этом в понедельник журналистам сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на протокол оперативного совещания премьер-министра РФ Михаила Мишустина со своими заместителями, сообщила, что правительство РФ дало поручение сформировать стратегический запас медицинских масок на случай распространения в России коронавируса. По данным издания, перед Роспотребнадзором была поставлена задача рассчитать, какое количество средств индивидуальной защиты может потребоваться в случае распространения вируса. Росрезерву, Минпромторгу и Минфину было поручено представить в правительство совместные предложения по количеству масок, а также по сумме, необходимой для их закупки.

"Все данные были нами учтены, проанализированы и все, что мы собрали переданно в Министерство промышленности и торговли и сегодня находится в работе", - сказала Попова отвечая на вопрос ТАСС.

При этом она отметила, что запас масок необходим не только в случае с новой коронавирусной инфекцией, но и с эпидемической ситуацией с гриппом и ОРВИ.

Вспышка пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, была зафиксирована в крупном китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию. Власти Китая уже подтвердили более 40,2 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, 909 инфицированных умерли, выздоровели 3,3 тыс. человек.