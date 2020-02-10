Единороссы проверят нормативы накопления ТКО и платежи за вывоз мусора в регионах

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Партпроект "Единой России" "Чистая страна" запустил мониторинг нормативов накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) и платежей за вывоз мусора в регионах, его итоги будут подведены весной текущего года. Об этом сообщил координатор партпроекта, председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

"Мы считаем, что тариф - это только половина вопроса. Еще необходимо разобраться с нормативами накопления [ТКО] и важно, чтобы за уменьшением тарифа последовало и уменьшение платежей для граждан. С нашей точки зрения, в целом ряде регионов они являются завышенными", - приводит слова Бурматова в понедельник сайт единороссов.

По его словам, в 47 регионах страны тарифы были снижены благодаря решениям партийного форума "Чистая страна", который состоялся в апреле прошлого года в Челябинске.

"Мы через ФАС оспорили ряд тарифов и добились их снижения, например, в Свердловской и Новосибирской областях на 30%, в Оренбургской области - почти на 30%, в Кировской области - на 22%, в Вологодской области - на 16%, в Костромской области - на 6%. По регионам, где тарифы не снизились или даже повысились, мы направим эти же запросы, чтобы разобраться, почему предложения партийного форума, реализованные правительством, неэффективны", - отметил координатор партпроекта.

Он добавил, что в ближайшее время пройдет селекторное совещание с участием министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина, где будет рассматриваться процедура обсуждения территориальных схем размещения отходов. "Как мне кажется, регионы реализовали ее абсолютно неэффективно, что провоцирует мусорные протесты", - подчеркнул Бурматов.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.