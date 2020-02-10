Эксперт: закон об ИИ обеспечит условия для эксперимента по запуску беспилотников

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Внесение в федеральное законодательство изменений, регулирующих внедрение искусственного интеллекта (ИИ), обеспечит права участников и организаторов эксперимента по беспилотному транспорту. Об этом сообщила ТАСС в понедельник президент ГК InfoWatch, председатель правления АРПП "Отечественный софт" Наталья Касперская.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий установление в городе Москве специального правового режима в сфере искусственного интеллекта. Предполагается, что эксперимент начнется 1 июля 2020 года и продлится пять лет.

"Многие федеральные законы либо прямо запрещают, либо косвенно ограничивают эксперименты с беспилотным транспортом, большими данными. Например, правила дорожного движения и регламенты ГИБДД не допускают никакого беспилотного транспорта на дорогах РФ. Поэтому нужен именно федеральный закон, позволяющий участникам программ развития ИИ в Москве экспериментировать в очень ограниченных, четко определенных масштабах и условиях, но без риска попасть под уголовное или административное преследование. Для наработки опыта, выявления круга проблем, выработки схем регулирования", - сказала Касперская.

Она добавила, что основные чувствительные сферы будущего и текущего применения ИИ, требующие регулирования - беспилотные и безлюдные технологии, сбор больших персональных данных граждан в цифровом пространстве и в реальной жизни, распознавание и идентификация людей в общественных местах, поддержка принятия решений в промышленности, финансовой сфере, госуправлении, образовании. Во всех этих отраслях массовая цифровизация и внедрение ИИ приводят к появлению новых правоотношений и сторон правового взаимодействия, для чего и нужны "регуляторные песочницы".

"В законопроекте об экспериментальном режиме развития ИИ в Москве четко сказано об обезличивании, хранении данных только на территории экспериментального региона, об удалении данных по окончании эксперимента или по выходе оператора данных из него. ИИ уже много где применяется последние четверть века, нас давно окружает облако "бытового ИИ" - в ноутбуке, в лифте, в смартфоне, в камерах ГИБДД, в контактных центрах, в медицинских клиниках, в банках, на сайтах интернет-магазинов, госуслуг и т. п., мы уже привыкли к этому и не считаем "бытовой ИИ" настоящим искусственным интеллектом", - отметила Касперская.

Цифровой кодекс РФ

"Внедрение технологий искусственного интеллекта сейчас происходит очень быстро, часто по факту, "снизу". Во многих случаях это происходит в "серых" правовых зонах. Распознавание лиц в общественных местах, запуск дронов где угодно, сбор персональных данных многочисленными интернет-сервисами, автоматический скоринг заемщиков в банках и т. д. Очевидно, регулирование этой новой цифровой реальности - нужно, и как можно быстрее. Написание полноценного цифрового кодекса РФ или внесение "цифровых" поправок в Конституцию - дело сложное и долгое. Кроме того, создавать "цифровые законы" можно либо прямо "из головы", фантазируя, либо копируя с Запада или Востока, либо на основе экспериментов и опыта", - сказала Касперская.

По ее словам, никто не может предвидеть все коллизии и проблемы, возникающие при внедрении "цифры", так как потом постоянно придется корректировать и исправлять законы и регламенты. Она добавила, что "с Запада или Востока копировать особо нечего" - их также "накрыло цунами цифровизации" в одно время с Россией. Кроме того, у США и Китая, например, совершенно другие представления о правах граждан и целях цифровизации.

"Поэтому предлагается создать так называемые "регуляторные песочницы", где можно будет поиграть в "цифровые куличики", определить круг проблем, необходимый объем регулирования и инфраструктуры. Это аналог деловых игр или военных маневров, штабных учений", - сказала Касперская.

Регулирование для беспилотников

"Например, если мы хотим рано или поздно разрешить использование беспилотного транспорта на улицах городов, нам надо понять, как должны работать страхование, анализ аварий, какие стандартные требования к беспилотнику для его регистрации и "выпуска" на улицы, кто будет отвечать за аварии и инциденты (разработчик, оператор или владелец беспилотного средства), какая технологическая инфраструктура на улицах нужна для большей надежности беспилотного транспорта (радиометки на светофорах и разделителях, парковки, автоматизированные заправки и т. п.), какая система слежения за таким транспортом необходима мэрии для того, чтобы видеть все беспилотники от всех операторов и владельцев на улицах города. Чтобы все это осознать, можно создать зоны и временные интервалы, где можно будет пускать беспилотники без опасения, что разработчика сразу запретят, арестуют, накажут - например, только с 23 вечера до 6 часов утра, только в некоторых районах, только со скоростью не выше 50 км/ч и т. п. Но при этом все-таки в реальной дорожной обстановке", - пояснила Касперская.

Она добавила, что ситуация с воздушными беспилотниками аналогична. По ее словам, сейчас в этой области абсолютная неразбериха: с одной стороны, запускать их просто запрещено, особенно в городе, да и везде, нужна регистрация, а, с другой стороны, население свободно покупает их в магазинах, в том числе в интернете, и запускает где хочет, без объявления и без авиаответчика.

"Я как-то летела на вертолете на высоте 100 м, когда вплотную навстречу просвистел дрон: у нас скорость 200, у него под 100, он весит килограмм-два, как снаряд, его абсолютно не видно с 300 м, ужас, в общем. А малый вертолет - это просто хрупкий пластиковый пузырь. На пять метров в сторону - и мы бы все погибли. Нужны тестовые полигоны и тестовая регуляция, а также система слежения за всеми летающими объектами в масштабах города. Работа с распознаванием лиц, с персональными данными граждан, выработка правил и процедур обезличивания данных также требует пилотного режима", - заключила Касперская.