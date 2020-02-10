Умер разведчик Александр Голубев, участвовавший в штурме дворца Амина

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Разведчик, участник штурма дворца Амина в Афганистане Александр Голубев умер в Москве.

"8 февраля на 84-м году ушел из жизни генерал-лейтенант в отставке, заслуженный сотрудник органов внешней разведки Российской Федерации Александр Титович Голубев", - сообщил в понедельник ТАСС руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Иванов.

Александр Голубев родился 9 февраля 1936 года в крестьянской семье в белорусской деревне Похомлевичи Витебской области. После окончания средней школы проходил срочную службу на Балтийском флоте, затем работал фрезеровщиком на заводе автотракторного электрооборудования в Северной Осетии. С 1959 года служил в органах государственной безопасности. После окончил Высшую Краснознаменную школу КГБ в 1964 году, работал в территориальных подразделениях. Во внешней разведке служил с 1969 года. Неоднократно выезжал в долгосрочные загранкомандировки, пройдя путь от оперативного сотрудника до резидента. Работая в центральном аппарате разведки, руководил рядом крупных оперативных подразделений, многие годы возглавлял Совет ветеранов СВР.

Согласно данным из открытых источников, Голубев возглавлял группу КГБ по взятию особо охраняемых объектов в Афганистане, участвовал в штурме дворца Амина, возглавлял разведывательное управление КГБ РСФСР.

Награжден орденами "За военные заслуги", Красного Знамени, Красной Звезды, нагрудными знаками "Почетный сотрудник госбезопасности" и "За службу в разведке".