На Кубани с лета введут раздельный сбор пластика

КРАСНОДАР, 10 февраля. /ТАСС/. Кубань с 1 июля 2020 года начнет первый этап по раздельному сбору пластика. Особое внимание уделят курортам Краснодарского края, сообщил в понедельник ТАСС глава региона Вениамин Кондратьев.

Сколько россияне производят отходов, как платят за их вывоз и во что перерабатывают вторсырье

Что происходит с мусором после того, как его выбрасывают

Что происходит с мусором после того, как его выбрасывают Сколько россияне производят отходов, как платят за их вывоз и во что перерабатывают вторсырье

"Курорты края - в зоне особого внимания по внедрению системы раздельного сбора [мусора]. Например, в некоторых отелях и гостиницах края уже установили контейнеры для разных видов отходов, которые затем отправляются на переработку. И это важная часть мусорной реформы. Уже с 1 июля в регионе начнется первый этап по раздельному сбору пластика", - сказал Кондратьев, добавив, что для этих целей в перспективе на территории края планируется построить перерабатывающие заводы.

По его словам, в 2021 году в программу внедрения новой системы планируется включить сбор органических отходов, а с 1 июля 2022 года будет введена система разделения мусора уже по четырем направлениям: пищевые отходы, стекло, пластик, бумага. "Конечно, нам будет сложно поменять привычки, сложившиеся с годами. Поэтому поэтапное внедрение раздельного сбора отходов нужно для того, чтобы подготовить население, а также мусоровывозящие и перерабатывающие компании к новой системе", - сказал губернатор.

Кондратьев добавил, что во всех муниципалитетах будут оборудованы специальные контейнеры разного цвета для каждого вида отходов, при этом сетчатые контейнеры для пластика уже установлены во многих муниципалитетах.

Реформа обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) началась в России 1 января 2019 года, она призвана сделать отрасль прозрачной, а обращение с мусором - цивилизованным, предотвратить образование несанкционированных свалок и постепенно вовлечь максимальный объем вторичных ресурсов в переработку.

Кубань перешла на новую систему обращения с ТКО с 2020 года, в регионе началось постепенное внедрение раздельного сбора мусора.