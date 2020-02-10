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Адвокат: в устроенной в метро акции про коронавирус нет состава преступления

Также адвокат арестованного Джаборова Алексей Попов отметил, что участники розыгрыша хотели привлечь внимание властей к проблеме

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Гражданин Таджикистана Кароматулло Джаборов, арестованный в понедельник за розыгрыш про коронавирус в вагоне метро Москвы, сделал это не для смеха, а для привлечения внимания властей к эпидемии опасной болезни, сообщил ТАСС его адвокат Алексей Попов.

"Этот ролик нельзя рассматривать отдельно от других его роликов. Они снимали видео в магазинах, где спрашивали у людей о том, осведомлены ли они о коронавирусе. Снимали в аптеках, где продавали маски по завышенным ценам. Они хотели привлечь внимание властей к проблеме, здесь нет состава преступления", - сказал адвокат, отметив, что обжалует решение суда об аресте его подзащитного.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила ТАСС, что столичными полицейскими в ходе мониторинга средств массовой информации и сети интернет был выявлен факт нарушения общественного порядка в Московском метрополитене, когда 2 февраля в вагоне электропоезда, следовавшего от станции метро "Полежаевская" до станции "Улица 1905 года", молодой человек упал, имитируя внезапный приступ. При этом сообщники выкрикивали фразы о наличии у него опасной вирусной инфекции, провоцируя панику среди пассажиров. В дальнейшем ролик о произошедшем был размещен на одном из видеохостингов. Отдел дознания УВД на Московском метрополитене возбудил уголовное дело по статье УК РФ "Хулиганство" (213 УК РФ).

Джаборов был задержан 8 февраля, органы дознания избрали ему меру пресечения в виде подписки о невыезде. Однако в тот же день выяснилось, что он не живет по тому адресу, который указал в протоколе допроса, и дознаватель вышел с ходатайством в суд о его аресте. Ведется розыск его соучастников.

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