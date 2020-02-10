В офисах Японии появятся светильники, создающие иллюзию голубого неба за окном

ТОКИО, 10 февраля. /ТАСС/. Японская компания Mitsubishi Electric придумала новый тип потолочного светильника, который призван компенсировать постоянно остающимся на сверхурочные часы офисным сотрудникам недостаток близости к природе и понизить уровень стресса на работе. Об этом сообщает портал Sora News.

Новая разработка под названием Misola представляет собой квадратную панель с рамками, по виду напоминающую окно. Часть, которая играет роль стекла, окрашена в голубоватый оттенок, а сами рамки подсвечиваются встроенными светодиодами таким образом, что всегда горят только три грани, а четвертая, напротив, создает тень. В результате появляется ощущение естественного освещения и вида на голубое небо.

Яркость света, а также угол тени можно регулировать самостоятельно либо с помощью пульта управления запрограммировать его на автоматическую смену ракурса в зависимости от смены времени суток. Сами светильники можно использовать как основной источник света в офисе либо как дополнительный.

Новинка поступит в продажу осенью этого года и будет стоить около $6,6 тыс. за штуку. Помимо офисов Mitsubishi Electric видит среди потенциальных клиентов на приобретение таких светильников дома престарелых и больницы, которые смогут порадовать тех, кто не может выходить из палат, пусть и искусственным, но зато голубым небом в потолке.

По данным статистики, почасовая производительность труда в Японии составляет около $47. Этот показатель рассчитывается на основе данных ВВП и средней продолжительности трудового дня с учетом переработок. В результате она занимает лишь 20-е из 36 мест среди стран Организации экономического сотрудничества и развития, что говорит о неэффективном распределении рабочего времени и большом количестве ненужных переработок.

Вместе с тем в последние годы правительство премьер-министра Синдзо Абэ старается уделять большое внимание проблемам переработок и стимулированию повышения уровня эффективности труда. Так, во многих госучреждениях и фирмах стали делать дни без сверхурочных, когда все должны покинуть свое рабочее место ровно с окончанием рабочего дня.