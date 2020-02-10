Глава ВОЗ назвал ситуацию с распространением коронавируса "верхушкой айсберга"

ТАСС, 10 февраля. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение нового типа коронавируса может ускориться и назвал текущую ситуацию "верхушкой айсберга". Такое мнение он высказал в ночь на понедельник на свой странице в Twitter .

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"Распространение вируса 2019-nCoV за пределами Китая, кажется, замедляется, но может и ускориться <...> Были зафиксированы некоторые случаи заражения вирусом от людей, не посещавших Китай, и это вызывает обеспокоенность. Обнаружение даже небольшого числа случаев [инфицирования] может указывать на более широкое распространение [заболевания] в других странах. Иными словами, то, что мы наблюдаем сейчас, может быть лишь верхушкой айсберга", - написал глава ВОЗ.

Он добавил, что все страны должны подготовиться к возможному появлению коронавируса на их территории и приложить максимум усилий, чтобы предотвратить распространение инфекции. "Я вновь призываю все страны делиться с ВОЗ любой имеющейся информацией о вирусе 2019-nCoV в режиме реального времени", - подчеркнул Тедрос Аданом Гебрейесус.

Глава ВОЗ также поблагодарил всех медицинских работников, которые борются с коронавирусом "на передовой", и назвал их "настоящими героями".