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Китайская вирусная пневмония

Глава ВОЗ назвал ситуацию с распространением коронавируса "верхушкой айсберга"

Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что распространение нового типа коронавируса может ускориться

ТАСС, 10 февраля. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение нового типа коронавируса может ускориться и назвал текущую ситуацию "верхушкой айсберга". Такое мнение он высказал в ночь на понедельник на свой странице в Twitter.

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"Распространение вируса 2019-nCoV за пределами Китая, кажется, замедляется, но может и ускориться <...> Были зафиксированы некоторые случаи заражения вирусом от людей, не посещавших Китай, и это вызывает обеспокоенность. Обнаружение даже небольшого числа случаев [инфицирования] может указывать на более широкое распространение [заболевания] в других странах. Иными словами, то, что мы наблюдаем сейчас, может быть лишь верхушкой айсберга", - написал глава ВОЗ.

Он добавил, что все страны должны подготовиться к возможному появлению коронавируса на их территории и приложить максимум усилий, чтобы предотвратить распространение инфекции. "Я вновь призываю все страны делиться с ВОЗ любой имеющейся информацией о вирусе 2019-nCoV в режиме реального времени", - подчеркнул Тедрос Аданом Гебрейесус.

Глава ВОЗ также поблагодарил всех медицинских работников, которые борются с коронавирусом "на передовой", и назвал их "настоящими героями".

Теги
КитайТедрос Аданом ГебрейесусКитайская вирусная пневмония
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