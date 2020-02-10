Ростуризм: на курортах Кавказа в январе отдохнули более 140 тыс. человек

МАХАЧКАЛА, 10 февраля. /Корр. ТАСС /. Туристический поток на курортах северокавказского туристического кластера ("Архыз", "Ведучи", "Эльбрус") вырос на 23%, в январе на них отдохнули более 140 тыс. туристов. Об этом в понедельник сообщили в Ростуризме.

"Курорты Северо-Кавказской туристического кластера демонстрируют увеличение турпотока. За первый месяц 2020 года там отдохнуло более 140 000 любителей горнолыжного отдыха. Это на 23 % больше аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении ведомства.

По данным Ростуризма, в этом году развитие курортов продолжится: на "Архызе" (Карачаево-Черкесия) начнется строительство новых канатных дорог и трасс на южном и северном склонах, на "Ведучи" (Чечня) - канатной дороги типа 3S, а также проектирование новой инфраструктуры, "Эльбрус" (Кабардино-Балкария) к будущему сезону откроет красную трассу под третьей очередью подъемника.