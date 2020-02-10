В Петербурге врачи без согласия родителей обследовали ребенка на коронавирус

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. В Санкт-Петербурге врачи в принудительном порядке взяли на дому анализы на коронавирус у ребенка, когда родителей не было дома. Как сообщается на сайте уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге, за превышение полномочий медики будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

"Ничего не подозревающая школьница открыла дверь незнакомым людям. Объяснила, что родителей нет дома. Что маме дозвониться не получается. Однако "гости" все-таки настояли на необходимости проведения анализа. Испуганная девочка согласилась", - говорится в сообщении омбудсмена.

По словам матери, поводом для визита стало недавнее путешествие ее дочери в Китай. До инцидента семью никто не приглашал на медицинское обследование. "Явились люди в белых халатах и без согласия взяли биоматериалы у моей 10-летней дочери", - процитировали в пресс-службе слова жительницы города.

В пресс-службе также отметили, что они связались с Роспотребнадзором. В ведомстве подтвердили факт превышения полномочий медиками, а также пообещали привлечь их к дисциплинарной ответственности.