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В Петербурге врачи без согласия родителей обследовали ребенка на коронавирус

За превышение полномочий медики понесут дисциплинарную ответственность

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. В Санкт-Петербурге врачи в принудительном порядке взяли на дому анализы на коронавирус у ребенка, когда родителей не было дома. Как сообщается на сайте уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге, за превышение полномочий медики будут привлечены к дисциплинарной ответственности. 

"Ничего не подозревающая школьница открыла дверь незнакомым людям. Объяснила, что родителей нет дома. Что маме дозвониться не получается. Однако "гости" все-таки настояли на необходимости проведения анализа. Испуганная девочка согласилась", - говорится в сообщении омбудсмена.

По словам матери, поводом для визита стало недавнее путешествие ее дочери в Китай. До инцидента семью никто не приглашал на медицинское обследование. "Явились люди в белых халатах и без согласия взяли биоматериалы у моей 10-летней дочери", -  процитировали в пресс-службе слова жительницы города.

В пресс-службе также отметили, что они связались с Роспотребнадзором. В ведомстве подтвердили факт превышения полномочий медиками, а также пообещали привлечь их к дисциплинарной ответственности. 

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РоссияСанкт-Петербург
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