Предприятия России в 2020 году получат первые 100 экзоскелетов

КУРСК, 10 февраля. /ТАСС/. Российские промышленные предприятия в 2020 году получат первую партию из 100 экзоскелетов, разработкой которых ученые Юго-западного государственного университета в Курске занимались с 2015 года, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе администрации Курской области.

Курские ученые, ранее представившие экзоскелет для людей с ограниченными возможностями здоровья, приступили к реализации экзоскелета, снимающего значительную часть нагрузки с тела. Испытания прототипа аппарата проводились в условиях многочасовой операции в Курской областной больнице под рентгеновским излучением. Также новая модель экзоскелета заинтересовала десятки российских промышленных предприятий.

"Устройство переносит физическую нагрузку со спины человека на собственный металлический каркас, принимая на себя до 90% веса. В этом году планируется поставка 100 штук экзоскелета Exo Heaver для предприятий России, уже изготовлена предсерийная версия", - сказали в пресс-службе.

Как отметил в беседе с ТАСС заведующий лабораторией мехатроники и робототехники вуза Андрей Яцун, для обучения специалистов на базе Юго-западного университета в Курске уже заработал специальный центр, в котором в течение 2020 года работники российских предприятий получат теоретические знания и практические навыки для работы с экзоскелетом. В минувшие выходные первая группа специалистов завершила курс обучения.

По словам Яцуна, в работу для облегчения тяжелого физического труда на первое предприятие поступит новая версия экзоскелета, улучшенная и доработанная в течение последнего года, в частности, вес устройства снизили до 22 кг за счет применения в конструкции алюминиевых сплавов. "В новой модели сильно доработана интеллектуализация, появился ряд датчиков, которые контролируют состояние человека, окружающей среды вокруг него, загазованность воздуха, температуру", - добавил Яцун.