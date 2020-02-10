Глава Ставрополья назвал варварством поступок местного жителя, привязавшего лису к бамперу

СТАВРОПОЛЬ, 10 февраля. /ТАСС/. Власти Ставропольского края направили обращения в правоохранительные органы после появления в соцсетях фотографии с лисой, привязанной к бамперу автомобиля, а глава региона Владимир Владимиров назвал произошедшее варварством.

"Соцсети облетела жестокая фотография, по этическим соображениям решил ее не ставить. Скажу лишь, что на фото изображён УАЗик со ставропольскими номерами и с надписью "Производственная охотничья инспекция", а на капоте машины привязана лисица. Трудно сказать, живая ли… Варварская, дикая выходка. Для любого человека, охотник он или нет", - написал Владимиров на своей странице в Instagram.

В краевом Минприроды в связи с произошедшим начали проверку, одновременно с этим направив информацию в правоохранительные органы.

"Владелец транспортного средства в прошлом являлся работником в частном охотничьем хозяйстве Минераловодского района. Три года назад указанный гражданин был отстранен от работы. Надписи на машине им были нанесены самовольно. По данному факту информация направлена в ГИБДД Ставропольского края, дополнительно информация направлена в ГУ МВД по Ставропольскому краю для возбуждения уголовного дела по факту жестокого обращения с животными", - написал глава ведомства Андрей Хлопянов на своей странице в Instagram.