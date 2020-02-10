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Антверпен подарил Санкт-Петербургу колокол в честь 60-летия побратимских связей

Бельгийский подарок планируется впоследствии передать Санкт-Петербургскому государственному университету

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Бельгийский город Антверпен на торжественной церемонии в Петропавловской крепости передал в дар Санкт-Петербургу колокол. Подарок планируется впоследствии передать Санкт-Петербургскому государственному университету (СПбГУ) для передвижного карильона - музыкального инструмента, состоящего из колоколов разного размера.

"Колокол подарен городу как символ многолетней дружбы между Антверпеном и Санкт-Петербургом. Бельгийский подарок передадут Санкт-Петербургскому государственному университету для подготовки студентов-карильонистов кафедры органа, клавесина и карильона", - сообщил ТАСС бельгийский карильонист, профессор СПбГУ Йозеф Хаазен.

Колокол весом в 60 кг отлит бельгийскими мастерами в 2018 году в честь установления побратимских отношений между городами, но доставить в Петербург его удалось только сейчас. Подарок имеет выгравированную надпись на фламандском языке "van Antwerpen voor Sint-Petersburg" - "от Антверпена Санкт-Петербургу".

Университетские карильонисты каждый год представляют свое искусство горожанам и гостям Петербурга во время международного летнего фестиваля карильона, который проводится в Петропавловской крепости. Они исполняют музыку разных стилей на карильоне Петропавловского собора, подаренном бельгийской провинцией Фландрия к 300-летию Санкт-Петербурга. Это уникальный музыкальный инструмент, способный исполнять как произведения композиторов XVIII-XIX веков, так и джазовые композиции ХХ, он состоит из 51 колокола весом от 10 кг до 3 тонн, его общий вес более 15 тонн.

Соглашение о сотрудничестве

Бельгийская делегация, доставившая новый колокол, побывала также в Смольном, где мэр Антверпена Барт де Вевер встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, на встрече они обсудили планы дальнейшего сотрудничества городов.

Беглов назвал одним из перспективных направлением развития отношений партнерство в областях моды и креативного кластера. "В Петербурге сегодня работают более тысячи дизайнеров и свыше четырехсот компаний-производителей. В этой связи нам интересен опыт вашего города как центра моды Бельгии. Предлагаю рассмотреть возможность совместной работы наших предпринимателей и дизайнеров", - отметил Александр Беглов. Он также пригласил мэра Антверпена принять участие в мероприятиях города в честь празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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