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Экс-директора лагеря "Ласпи" в Севастополе оштрафовали после отравления 21 ребенка

Она должна будет выплатить 100 тыс. рублей

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 февраля. /ТАСС/. Бывшего директора севастопольского лагеря "Ласпи", где летом 2018 года произошло массовое отравление детей, приговорили к штрафу в 100 тыс. рублей. Об этом в понедельник сообщается на сайте Балаклавского районного суда Севастополя.

Отравление в лагере произошло в июне 2018 года при организации питания, в результате 21 ребенок и семь сотрудников лагеря получили пищевое отравление.

"Директор ДОЦ "Ласпи" не признала себя виновной; вместе с тем, всестороннее исследование доказательств позволило суду сделать однозначный вывод о доказанности ее вины и назначить наказание с учетом тяжести преступления, смягчающих и отягчающих обстоятельств, в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Ее осудили по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

"Гражданские иски потерпевших суд оставил без удовлетворения, разъяснив право обратиться с указанными исками к юридическому лицу", - уточнили в пресс-службе.

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