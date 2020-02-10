Потерпевший по делу о крушении SSJ-100 отказался от компенсации "Аэрофлота"

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Один из потерпевших по делу о крушении самолета Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100) авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево, в котором следствие считает виновным командира экипажа Дениса Евдокимова, отказался от денежной компенсации. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с материалами дела.

"Один из родственников погибшего при крушении самолета, Игорь Крайнов, отказался от денежной компенсации, которую ему предлагала компания "Аэрофлот", - рассказал собеседник агентства. - Кроме того, он и еще несколько человек после ознакомления с материалами дела считают, что вина пилота установлена в должном порядке".

Сам Крайнов в свою очередь в беседе с ТАСС уточнил, что отказался от суммы, которая была ему предложена авиакомпанией, и заявил, что согласен с выводами следствия. "Я отказался от той суммы, которую мне предложили, 600 тыс. рублей", - отметил он.

Как сообщал ранее ТАСС источник, знакомый с материалами дела, страховая компания выплатила компенсации семьям всех погибших в катастрофе в размере до 19 млн рублей. По его словам, в каждом случае сумма компенсации получилась разная: в качестве морального вреда выплаты составили от 10 до 15 млн рублей, не считая страховой компенсации в размере до 2 млн рублей от Соцстраха, разные регионы выплатили из своих фондов разные суммы (500 тыс. рублей или 1 млн рублей), выплаты осуществили также муниципальные образования.