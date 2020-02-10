CNN: в США из почти 400 обследованных коронавирус нового типа выявлен у 12 человек

НЬЮ-ЙОРК, 10 февраля. /ТАСС/. Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США обследовали 398 человек в 37 американских штатах в связи с подозрением на коронавирус нового типа. Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN со ссылкой на данные ЦКПЗ.

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

У 12 обследованных вирус подтвержден: шесть случаев заражения выявлены в штате Калифорния, два - в Иллинойсе, по одному - в штатах Массачусетс, Вашингтон, Аризона и Висконсин. В двух случаях - в Калифорнии и Иллинойсе - зафиксированы случаи передачи вируса от человека к человеку. Из общего числа обследованных у 318 человек вируса не обнаружено, проверка 68 все еще продолжается.

Как пояснила телекомпания, согласно прежним данным от 6 февраля, обследование проходили 337 человек в 36 штатах.

Вспышка пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, была зафиксирована в крупном китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения выявлены в 24 странах, включая Россию. Власти Китая подтвердили более 40,2 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, 909 инфицированных умерли, выздоровели 3,3 тыс. человек.