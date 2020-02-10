Эксперты: продажа лекарств в России в 2019 году упала впервые за четыре года

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Продажа лекарств в российских аптеках в 2019 году снизилась в натуральном выражении впервые за четыре года. Такие данные приводит в своем исследовании DSM Group, которая специализируется на исследованиях фармацевтического рынка.

"Впервые с 2016 года на розничном фармацевтическом рынке потребление лекарственных препаратов в упаковках упало. Вернуться в плюсовую зону рынку не позволила низкая заболеваемость ОРВИ и гриппом, что вновь подтверждает высокую зависимость рынка лекарств от продаж сезонных препаратов", - отмечают эксперты.

По данным DSM Group, всего в 2019 году аптеки реализовали 5,13 млрд упаковок лекарственных препаратов на сумму 1,021 трлн рублей, что на 3% выше показателя 2018 года в денежном и на 1,8% ниже в натуральном выражении.

На структуру продаж в прошлом году заметное влияние оказали макроэкономические факторы, в том числе стагнация доходов населения (рост на 0,8% по оценке Росстата), изменение расходов граждан в пользу обязательных платежей и сбережений, уровень инфляции и более высокий - на продовольственные товары (5,1%).

В результате в 2019 году дешевые препараты падали и в доле, и в объемах, а рынок рост в основном за счет дорогостоящих лекарственных средств. "Таким образом, расслоение населения по доходам нашло свое отражение и в аптечном сегменте", - подчеркивают эксперты.

В 2020 году фармацевтический рынок России ждут существенные перемены, отмечают в DSM Group: будет внедрена маркировка лекарств, отменен режим единого налога на вмененный доход (ЕНВД), продолжится перерегистрация отпускных цен на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), отмечают в DSM Group. Кроме этого, эксперты не исключают разрешения онлайн-торговли лекарствами.