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Китайская вирусная пневмония

Трамп считает, что вспышка вызванной коронавирусом пневмонии прекратится в апреле

Президент США отметил, что в этом его заверила китайская сторона

ВАШИНГТОН, 10 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что вспышка пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, скорее всего, прекратится в апреле.

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"Люди полагают, что все уйдет в апреле из-за тепла, - сказал Трамп, говоря о вспышке заболевания. - Тепло убивает этот вирус". Президент США, который выступал на встрече с губернаторами американских штатов, отметил, что в этом его заверила китайская сторона. Высказывания Трампа приводит пресс-пул Белого дома.

Вспышка пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, была зафиксирована в крупном китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию. Власти Китая уже подтвердили более 40,2 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, 909 инфицированных умерли, выздоровели 3,3 тыс. человек.

Теги
Трамп, ДональдКитайская вирусная пневмония
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