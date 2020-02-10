В Госдуму внесли законопроект об условиях допуска к ОГЭ и ЕГЭ

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Группа депутатов от "Единой России" внесла в Госдуму законопроект, закрепляющий в законе "Об образовании" условия допуска к государственной итоговой аттестации (ГИА): для девятиклассников - "зачет" за итоговое собеседование, для одиннадцатиклассников - "зачет" за итоговое сочинение. Документ размещен в понедельник в электронной базе данных нижней палаты.

Допуском к сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ или ГИА-11) для одиннадцатиклассников является "зачет" по итоговому сочинению или изложению. Для допуска к сдаче Основного государственного экзамена (ОГЭ или ГИА-9) девятиклассникам с 2019 года необходимо получить "зачет" за итоговое собеседование по русскому языку, цель нововведения - проверить навыки устной речи школьников.

На сегодняшний день эти требования прописаны только в порядке проведения ГИА, законопроектом же предлагается закрепить их непосредственно в законе "Об образовании".

"Меры по законодательному закреплению возможности установления форм допуска к ГИА направлены на повышение уровня владения русским языком как государственным языком РФ", - говорится в пояснительной записке.

Одна из авторов инициативы, депутат Алена Аршинова отметила, что это необходимо для обеспечения долговременного характера этих мер и соответствующего федерального контроля. "Это повысит и стабильность применяемых форм, и требований при прохождении государственной итоговой аттестации, что очень важно для наших школьников и их родителей, для защиты их прав и законных интересов", - приводит ее слова пресс-служба "Единой России".

Еще одним положением законопроекта предлагается предусмотреть возможность установления перечня средств обучения и воспитания при проведении ГИА (например, использование линейки при сдаче ЕГЭ по физике) не порядком проведения ГИА, а актами однократного применения. "Это одна из мер по дебюрократизации сферы образования", - пояснила Аршинова.