Reuters: в Германии зафиксировали вспышку патогенного птичьего гриппа у домашней птицы

ТАСС, 10 февраля. Вспышка высокопатогенного птичьего гриппа A(H5N8) зафиксирована у домашней птицы на юго-западе Германии в федеральной земле Баден-Вюртемберг. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на Всемирную организацию по охране здоровья животных.

Как отмечается, вирус был выявлен у 44 птиц из 69, содержащихся в хозяйстве, где зафиксирована вспышка. Все они были забиты 7 февраля.

В январе случай птичьего гриппа был выявлен в Германии у диких птиц.

Птичий грипп - острая инфекционная вирусная болезнь, поражающая органы пищеварения, дыхания и приводящая к смерти птиц. Переносчиками, как правило, являются дикие особи. Большинство штаммов этого заболевания для людей не опасны.