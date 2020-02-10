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Reuters: в Германии зафиксировали вспышку патогенного птичьего гриппа у домашней птицы

По данным агентства, вирус выявили в федеральной земле Баден-Вюртемберг

ТАСС, 10 февраля. Вспышка высокопатогенного птичьего гриппа A(H5N8) зафиксирована у домашней птицы на юго-западе Германии в федеральной земле Баден-Вюртемберг. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на Всемирную организацию по охране здоровья животных.

Как отмечается, вирус был выявлен у 44 птиц из 69, содержащихся в хозяйстве, где зафиксирована вспышка. Все они были забиты 7 февраля.

В январе случай птичьего гриппа был выявлен в Германии у диких птиц.

Птичий грипп - острая инфекционная вирусная болезнь, поражающая органы пищеварения, дыхания и приводящая к смерти птиц. Переносчиками, как правило, являются дикие особи. Большинство штаммов этого заболевания для людей не опасны.

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Германия
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