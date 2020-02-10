Власти в Подмосковье пообещали помочь с жильем семье с 11 детьми из Орехово-Зуева

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Семье с 11 детьми, проживающей в Орехово-Зуевском городском округе, помогут решить проблему с жильем. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе городского округа Подмосковья.

Ранее несколько федеральных СМИ сообщили о том, что жительнице Орехово-Зуево, родившей одиннадцатого ребенка, трудно получить детские пособия, а ее мужу из-за отсутствия гражданства РФ сложно устроиться на работу. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщала, что власти района помогут многодетной семье собрать документы для признания их нуждающимися.

"Администрация Орехово-Зуевского городского округа окажет поддержку многодетной семье Сатторовых, в которой родился 11-й ребенок, в оформлении всех необходимых документов для получения субсидии по государственной программе Московской области "Жилище". С недавнего времени семья постоянно проживает в деревне Малая Дубна Орехово-Зуевского городского округа", - говорится в сообщении.

Ранее многодетная мама Светлана Сатторова рассказала журналистам, что местные власти и органы соцзащиты оказывают всестороннюю поддержку. Новорожденная дочь уже зарегистрирована по месту жительства, оформлены детские пособия. Ей, как многодетной матери, в настоящее время предоставляются ежемесячная денежная компенсация стоимости коммунальных услуг; ежемесячная денежная компенсация стоимости обращения с ТКО; денежная выплата на приобретение предметов и средств, предназначенных для ухода за новорожденными; государственная социальная помощь; экстренная социальная помощь; единовременное пособие при рождении ребенка из малообеспеченной семьи; ежемесячная денежная выплата на обеспечение полноценным питанием до трех лет.

Помощь властей

"Ранее Малая Дубна входила в состав другого муниципального образования. До этого Сатторовы не вставали на учет ни на получение жилья, ни на получение земельного участка. Узнав о ситуации, в максимально короткий срок соцзащита выплатила им около 180 тыс. рублей. На выписке из роддома мы подарили коляску новорожденной и необходимый набор для малыша. С супругами мы договорились, что закрепим за их семьей специалиста, который поможет собрать необходимые документы в максимально короткий срок, чтобы по программе правительства Московской области "Жилище" получить субсидию на приобретение жилья. Также мы поможем им подыскать жилой дом с земельным участком", - приводятся в сообщении слова главы городского округа Геннадия Панина.

Как добавила министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова, в Московской области действуют несколько программ, направленных на улучшение жилищных условий многодетных семей. Например, программа "7+", по которой семья может получить субсидию в размере 100% от стоимости жилья в конкретном муниципальном образовании. С 2020 года по поручению губернатора в регионе начала реализовываться программа "3+": семьи, в которых одновременно рождается трое и более детей также имеют право на получение субсидии в размере 100% стоимости жилья.

"Руководство Орехово-Зуевского управления социальной защиты разъяснило супругам Сатторовым условия предоставления мер социальной поддержки, действующих в Московской области. Главе семейства Абдуманону Сатторову была оказана помощь в подаче документов на получение государственной услуги по выдаче вида на жительство. По окончании процедуры также будет оказана помощь в подготовке документов для получения гражданства РФ. Ранее, в сентябре 2019 года, Светлане Сатторовой выдана гуманитарная помощь - детская одежда, школьно-письменные принадлежности, набор продуктов", - заключили в пресс-службе.