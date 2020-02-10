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Учительницу в Астрахани подозревают в сексуальной связи с учеником

По публикациям в СМИ проводится проверка

АСТРАХАНЬ, 10 февраля. /ТАСС/. Следственные органы в Астрахани начали проверку после сообщения в СМИ информации о сексуальной связи учительницы и девятиклассника, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Астраханской области.

В понедельник вечером на сайте "Астрахань FM" появилась информация, что в редакцию портала обратилась родительница одного из учеников СОШ №32, которая рассказала об интимной связи 15-летнего девятиклассника с 35-летней учительницей. Как добавила собеседница, видео, на которой запечатлены педагог и ученик, уже несколько дней гуляет по школе.

"Начата проверка по публикации в СМИ", - сказали в пресс-службе.

Получить комментарий в региональном министерстве образования и науки, а также в СОШ №32 ТАСС пока не удалось.  

Теги
РоссияАстраханская область
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