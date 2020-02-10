Полиция начала проверку в отношении Водонаевой из-за ее публикации в Instagram

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС /. Полиция начала доследственную проверку в отношении телеведущей Алены Водонаевой из-за публикации в ее Instagram относительно демографической ситуации в РФ. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Водонаеву вызвали в отделение ГУ МВД РФ по Таганскому району Москвы. Полицию заинтересовала публикация об абортах и демографии, которую она опубликовала в Instagram. В отношении нее начали доследственную проверку",- сказал собеседник агентства.

По словам адвоката Водонаевой Катерины Гордон, ее доверительницу "вызвали в полицию для беседы".

"В отношении нее идет проверка по 282 статьи УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Подробности я узнаю завтра, когда Водонаеву опросят в полиции", - добавила адвокат.