Новые правила формирования перечня учебников вступят в силу 16 февраля

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Минюст зарегистрировал приказ Минпросвещения, который вводит новые правила формирования федерального перечня школьных учебников. Они должны повысить ответственность издателей учебной литературы, ввести процедуру государственной экспертизы учебников за федеральный счет и вступят в силу 16 февраля, сообщила в понедельник пресс-служба Минпросвещения.

"Новый порядок вступит в силу уже 16 февраля 2020 года. Он повышает ответственность издателей и рецензентов учебной литературы и закрепляет процедуру государственной экспертизы учебников, которая будет проводиться за федеральный счет, а не самими издательствами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение рекомендовать включить учебник в федеральный перечень будет принимать Научно-методический совет по учебникам, который будет учитывать результаты общественной экспертизы. Кроме того, теперь экспертное заключение действительно в течение пяти лет, а не три года, как было до этого. В дальнейшем, если издатель планирует сохранить учебник в перечне, он должен подать соответствующие документы за год до истечения пятилетнего срока.

"Любое дополнение этого перечня должно быть мотивировано, обосновано и поддержано профессиональными экспертами. Педагоги и родители должны четко понимать, по каким учебникам учить и учиться. Все дальнейшие изменения и дополнения если и будут, то [будут вноситься] с большой осторожностью, аккуратно и после детального обсуждения со специалистами", - привели в пресс-службе слова министра просвещения Сергея Кравцова.

О федеральном перечне

Новый федеральный перечень учебников был утвержден в конце 2018 года Ольгой Васильевой, которая в то время занимала должность министра просвещения РФ. Его сократили с 1370 до 863 наименований. В список вошли издания, которые прошли дополнительную экспертизу. В итоге лидерами по представленным наименованиям в федеральном перечне учебников стали издательство "Просвещение", доля которого составляет 573 наименования, и корпорация "Российский учебник" (издательство "Дрофа", издательская группа "Вентана-граф", издательство "Астрель") - 256 наименований.

В середине апреля 2019 года "в связи с наличием в действиях (бездействии) Министерства просвещения РФ признаков нарушения пункта 2 части 1 статьи 15 федерального закона "О защите конкуренции", выразившихся в необоснованном препятствовании осуществлению деятельности хозяйствующим субъектам, осуществляющим издательскую деятельность по выпуску учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования", ФАС вынесла предупреждение министерству, в котором рекомендовала до 31 мая вернуть в перечень необоснованно исключенные из него учебники.

Затем ведомство продлило срок исполнения предупреждения. В августе стало известно, что ведомство возбудило антимонопольное дело в отношении министерства в связи с новым перечнем учебников. В Минпросвещения рассказали ТАСС, что диалог с ФАС по этой теме продолжается.

В начале февраля ФАС отложила рассмотрение дела на 10 марта 2020 года.