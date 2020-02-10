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Движение по Новому Арбату в сторону области восстановили

Проезд был ограничен из-за задымления в кинотеатре "Октябрь"

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Движение автотранспорта по улице Новый Арбат в сторону области восстановили. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

Ранее ЦОДД сообщал, что на Новом Арбате в районе кинотеатра "Октябрь" движение ограничено по одной полосе в сторону области.

"Оперативные службы уехали. Движение свободное", - сказал собеседник агентства.

По информации МЧС, в кинотеатре по адресу Новый Арбат, д. 24 произошло короткое замыкание в одном из залов с последующем горением на площади 0,2 кв. м. Благодаря действиям администрации загорание ликвидировали до приезда МЧС и людей перевели в безопасное место.

Ранее корреспондент ТАСС сообщил, что посетителей кинотеатра "Октябрь" в Москве эвакуировали в понедельник вечером во время премьерного показа фильма "Лед 2" из-за задымления.

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